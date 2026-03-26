陸上100メートルハードルで東京世界陸上にも出場した中島ひとみ選手（30）のマネージャー公式インスタグラムが、2026年3月24日、中島選手の近影を公開した。「袖と靴下の色味が一緒なのがポイントです」中島選手のマネージャーはインスタグラムで、「最近のお衣裳」として、中島選手の衣装姿を公開。黒のノースリーブトップスにミニ丈のボトムを合わせ、上に黄色のメッシュの長袖トップスを重ねた、個性的なファッションだ。金髪ボ