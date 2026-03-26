目標方向にしっかり飛ぶ正しいスクエアスイングとは フェースの開閉とスクエアフェースの関係クラブフェースがボールをとらえた瞬間を想像してみてください。みんながみんな、ボールと目標を結んだターゲットラインとフェースの向きがスクエア（直角）になったシーンを思い描きます。もちろんこれは大正解。インパクトでその関係ができれば、ボールは目標方向に飛び出しま