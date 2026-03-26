EAA・BCAA は減量中以外は不必要 知っておきたい有効性と注意点 EAAとは、ヒトが体内で産生することのできない９種類の必須アミノ酸（バリン、ロイシン、イソロイシン、リジン、トレオニン、メチオニン、フェニルアラニン、トリプトファン、ヒスチジン）の総称です。血中のEAAレベルは筋タンパク質の合成率と強く関連し、経口EAAは、同じ量のタンパク質の摂取よりも筋タンパク質合成率を大きく促進することが明らかになってい