【ランナーのとき】第2リードを正しくとれるようになろう 【こんな良いコトが！】→ 次の塁に少しでも近づけるから ピッチャーが投球動作に入るまでの「第1リード」の後に、実際にスタートを切る形で2歩、3歩と走る「第2リード」。 50メートル走やベースランニングのタイムがよくても、第2リードが下手では台無しになってしまう。走塁