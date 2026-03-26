教科書の常連、あの超有名人の画像が消えた？ あれは源頼朝ではなく、足利直義なのか？ ── 伝源頼朝像 長い間、歴史教科書に掲載されてきた、京都神護寺※の「伝源頼朝像」（国宝）が教科書から削除されて久しい。理由は源頼朝その人を描いた肖像画ではなく、まったく違う武将の姿を描いたものらしい、とされたためだ。 そもそも「伝源頼朝像」は、歌人であり、絵師でもあった藤原隆信（1142～1205年）が、12世紀末