クリス・クロンは2023年、ザ・ビーチ・ボーイズ「Wouldn't It Be Nice（素敵じゃないか）」のカバーをネット上に投稿。その動画は『フルハウス』ジェシーおじさん役で知られるあの俳優も魅了し、そこから彼の人生は一変する──育児と副業に追われた音楽家が、ブルース・ジョンストンの後任を務めるまでの物語。今年の初め、ナッシュビルを拠点に活動し、ビーチ・ボーイズのトリビュート・グループ「Pet Sounds Live」でボーカルを