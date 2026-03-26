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米株価指数先物下落、米イラン戦争終結への期待と懸念が交錯 東京時間07:33現在 ダウ平均先物JUN 26月限46640.00（-71.00-0.15%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6630.50（-10.25-0.15%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限24330.00（-37.75-0.15%）