【本日の見通し】イラン情勢をにらみながらの展開、ドル円は160円を意識 今日もイラン情勢をにらみながらの展開が続くとみられる。米国側からの停戦に向けた動きに対して、イラン側は表向き強硬姿勢を崩していない。トランプ大統領が週末に48時間以内のホルムズ海峡開放を要求し、その後5日間の延期を発表した期限が週末に控える中で、警戒感が継続している。水面下ではイラン側からも何らかの動きが出ているのではとの見
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