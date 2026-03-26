湾岸諸国イランによる攻撃に最も強い言葉で非難する 湾岸諸国は再び声明を発表。サウジアラビア、カタール、クウェート、アラブ首長国連邦（UAE）、バーレーン、ヨルダンは、イランによる攻撃に対し最も強い言葉で非難する。