東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値159.47高値159.50安値158.58 160.71ハイブレイク 160.10抵抗2 159.79抵抗1 159.18ピボット 158.87支持1 158.26支持2 157.95ローブレイク ユーロドル 終値1.1559高値1.1630安値1.1555 1.1683ハイブレイク 1.1656抵抗2 1.1608抵抗1 1.1581ピボット 1.1533支持1 1.1506支持2 1.1458ロ&#12