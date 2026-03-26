制作決定アートワーク Netflix 映画『シティーハンター2』2027 年 世界独占配信決定 Netflixは、人気コミックを鈴木亮平主演で実写化したNetflix映画「シティーハンター2」を2027年に世界独占配信する。引き続き冴羽獠役を務める鈴木は「続編となる今作では、“ザ・シティーハンター”とも呼ぶべき“もっともシティーハンターらしいシティーハンタ&#