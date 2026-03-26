◇第75期王将戦7番勝負第7局第1日（2026年3月25日大阪府高槻市関西将棋会館）永瀬がまたも昼食で驚きの注文をした。「デミグラスと温玉チーズハンバーグ（ご飯付き）」「おにぎりセット（豚汁・漬物・塩むすび・こんぶ）」に加え、ドーナツとホットコーヒー、いちごミルクをチョイス。チーズハンバーグにはご飯が付いているにもかかわらず、さらに大きめのおにぎり2つと大量の炭水化物でエネルギーを補給した。藤井は