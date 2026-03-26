北山宏光主演映画『氷血』の公開日が7月3日に決定し、あわせて特報映像とティザービジュアルが公開された。 参考：加藤千尋、内藤瑛亮監督作『氷血』でホラー映画初出演北山宏光と夫婦役に 本作は、雪深い地域に移住したことをきっかけに日常が“白い怪異”に侵され、正気を失っていく青年を主人公としたホラー映画。『ミスミソウ』や『ヒグマ!!』、『許された子どもたち』などの内藤瑛亮が監督を務め、