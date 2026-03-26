２５日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円４７銭前後と前日と比べて８０銭弱のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８４円３３銭前後と同１０銭強のユーロ高・円安だった。 米国とイランの停戦交渉が進展するとの期待感から「有事のドル買い」が巻き戻される場面もあったが、イランのファルス通信が「イランは停戦を受け入れず、合意に違反する当事者