２６日の東京株式市場は前日終値を挟んだ比較的狭いゾーンでのもみ合いとなることが予想される。前日の欧米株市場が全面高に近い形で買われたものの、東京市場ではこれに先立って株価を急伸させていたため、改めて上値を買い進む動きは限られそうだ。日経平均は方向感が見えにくく、５万３０００円台後半から５万４０００円台前半の推移にとどまりそうだ。前日の欧州株市場は主要国の株価をはじめ、一斉高に買われた。米国