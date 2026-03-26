EOS R1用のアイピース「EP-R1」 銀一株式会社は、thinkTANKphotoのレインカバー「ハイドロフォビア」シリーズ専用アイピース「EP-R1」「EP-R5」を3月28日（土）に発売する。価格は「EP-R1」が5,940円、「EP-R5」が7,040円。 「EP-R1」はキヤノンのミラーレスカメラ「EOS R1」用、「EP-R5」は「EOS R5 Mark II」用となる。 ハイドロフォビアはレンズ先端に固定して使用するレインカバ