株式会社浅沼商会は、AGFA PHOTOブランドのレンズ一体型カメラ「Realishot DC5500」を3月27日（金）に発売する。価格は1万3,200円。 撮像素子に5MPのCMOSセンサーを搭載。8倍のデジタルズームや顔認識機能などに対応する。 レンズの焦点距離は35mm判換算で約37mm相当。最大記録解像度は静止画が24MP（画素補間）、動画が1,280×720。重量約89gの軽量設計で、ポケットに収まるコンパクトなサイズを実現した。