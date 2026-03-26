日本代表はこの３月シリーズで、スコットランド代表、イングランド代表と相まみえる。今回のメンバーは、これまでシャドーの主力だった南野拓実と久保建英が怪我で招集外となった。そのポジションに誰を使うのかが注目されている。現在の日本代表では右ウイングバックが主戦場ながら、９月のアメリカ戦や10月にブラジル戦ではシャドーでもプレーした伊東純也も、その候補のひとりだ。実際、25日の練習後の取材でこう語ってい