【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Little Glee Monsterの新曲「一輪」が、4月から放送開始となるTBS系日曜劇場『ＧＩＦＴ』の挿入歌に決定。併せて、Little Glee Monsterの新アーティスト写真も公開となった。 ■Little Glee Monster新アーティスト写真も公開 TBS系日曜劇場『ＧＩＦＴ』は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しなが