― ダウは305ドル高と反発、米国がイランに紛争終結に向けた15項目の計画を提示したと報じられる ― ＮＹダウ 46429.49 ( +305.43 ) Ｓ＆Ｐ500 6591.90 ( +35.53 ) ＮＡＳＤＡＱ 21929.83 ( +167.94 ) 米10年債利回り4.333 ( -0.032 ) ＮＹ(WTI)原油 90.32 ( -2.03 ) ＮＹ金 4552.3 ( +150.3 ) ＶＩＸ指数25.33 ( -1.62 ) シカゴ日経225先物 (円建て)53640 (