26日の外国為替市場のドル円相場は午前8時時点で1ドル＝159円40銭前後と、前日午後5時時点に比べ27銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝184円27銭前後と29銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース