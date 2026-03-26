中国のSNS・小紅書（RED）に奈良県を旅行した中国人女性の手記が投稿された。女性は照り焼きチキン丼や寿司、「お姉さん」とのツーショット、別れた後の「お姉さん」の後ろ姿など、18枚の写真をアップしている。以下は手記の内容。旅行の途中で適当に見つけた店。外の看板に掲示されたメニューが良さそうだったので、食べたいと思った鶏肉の料理（照り焼きチキン丼）を写真に撮り、店に入って女将さんにそれを見せて注文した。日本