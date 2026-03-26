東京ガスの笹山社長は原油価格の高騰でLNG＝液化天然ガスの価格も上昇していて、中長期的な影響を注視していくと述べました。【映像】東京ガス社長の発言「価格面の影響はあると思っています」東京ガス 笹山晋一社長「我々はほとんどが長期契約になりますが長期契約の大層は原油価格に連動しておりますので原油価格が上がることによってLNGも上がるという価格面の影響はあるという風に思っております」笹山社長は会見で、