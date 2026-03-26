世界的な写真コンテストで日本人が初の快挙です。【映像】ロンドン自然史博物館の様子イギリスのロンドン自然史博物館が主催する世界的な「野生生物写真コンテスト」で、北海道の高校教師、柳楽航平さんの作品が6万点を超える応募の中から一般投票による上位5作品に選ばれました。柳楽さんの作品は、道東の野付半島でオスのエゾシカが、戦いの末に死んだ別のシカの頭部を角に引っ掛けたまま生きる姿を撮影しました。日本人