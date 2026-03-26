浄土真宗の宗祖・親鸞自筆の経典注釈書「観無量寿経註（かんむりょうじゅきょうちゅう）」（鎌倉時代、国宝）に、書き手が自らの理解のために爪などでつけた「角点（かくてん）」があることがわかった。所蔵する西本願寺（京都市）などが２５日、発表した。同注釈書は数十年にわたって親鸞が加筆を続けたことが判明しており、そこに残された痕跡は宗祖の思想に迫る手がかりといえる。角点は古い経典にみられる文字や線、記号な