今年元日にお笑いコンビ「天竺鼠」を解散し、川原克己から改名した天竺川原（46）が26日までに自身のインスタグラムを更新。豪華食事ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「春菜、カレンの耳GOODが耳にGOODできてないし脇が開いてるので、耳GOODしてない時より耳GOODではありません。ノブは論外です」と、千鳥・ノブ、ハリセンボン・近藤春菜、滝沢カレンとの“耳GOOD”ポーズでの食事ショットを投稿した。「序盤と中