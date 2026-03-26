千葉ロッテマリーンズと京成電鉄は25日、千葉ロッテマリーンズに装飾されたラッピング電車「京成線 マリーンズ号」が25日より運行を開始したと発表した。京成電鉄でのラッピング電車「京成線 マリーンズ号」は今年で4回目の企画。「京成線 マリーンズ号」の装飾は車体側面に全10選手（小島和哉投手、横山陸人投手、種市篤暉投手、益田直也投手、佐藤都志也捕手、藤岡裕大内野手、郄部瑛斗外野手、西川史礁外野手、藤原恭