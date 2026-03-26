【Netflix映画「シティーハンター2」】 2027年 世界独占配信 Netflixは、Netflix映画「シティーハンター2」を2027年に世界独占配信する。 「シティーハンター」は、2025年に40周年を迎えたコミック。単行本の累計発行部数は5,000万部を突破している。2024年に日本で初実写化を果たしたNetflix映画「シティーハンター」では、令和の新宿を舞