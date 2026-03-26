Image: Philips 日本でPhilips（フィリップス）というと、どうしてもシェーバーや歯ブラシのイメージが強いですが、オーディオ機器もだしています。が、まさか海の向こうでここまでデザインフルコミットのモデルを発表していたなんて！Philips1980年代のモデル「Moving Sound」を現代に復活させるプロジェクトが進行中。レトロデザインなワイヤレススピーカーとイヤホン、ヘッドホンがリリー