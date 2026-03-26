サッと羽織れるライトアウターが活躍するこれからの季節。ミドル世代が買い足すなら、こなれ見えが狙えるジャケットが正解かも。この春【GU（ジーユー）】からは、高見えが期待できるデニム調のジャケットが登場。カジュアルなジップアップデザインで普段使いしやすく、1枚あれば春コーデで手放せなくなりそうです。 大人に似合う襟付きのデニム調ジャケット 【GU】「コットンジップアップジャケ