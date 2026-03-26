筆者の友人が体験談を語ってくれました。機能性が高くて替えどきがわからず、塗装が剥れてボロボロになるまで水筒を愛用している友人。ある日、保護者の集まりで水筒を机に置いていると、ママ友から指さして大爆笑されて……？ 替えどきがわからない！ わが家の水筒事情 4人家族のわが家。 子どもたちの成長や部活に合わせて水筒を買い足してきた結果、夏場用の1.5Lの水筒、冬用の小さな水筒、運動時のプラスチックの水