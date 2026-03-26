【スターバックス】で3月13日より販売中の「新作フラペチーノ®」は、ふんわり軽やかなシュークリームをイメージしたビバレッジ。韓国で毎年人気の春の定番メニューから着想を得たのだとか。今回は、そんな話題の新作をさらに楽しむ、おすすめカスタムを紹介します。 白ホイップ追加で華やかなマーブルに @aista125さんが紹介するのは、春の新作「シュークリー