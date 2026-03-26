「2019ミス・インターナショナル」でタレントの岡田朋峰が25日、自身のインスタグラムを更新。鹿を見るために奈良を訪れたことを報告した。 【写真】まとったエレガントな雰囲気はやはり父譲り巨大鹿と顔のサイズが違いすぎwww 岡田は「鹿さんに会いたくて 近鉄特急に乗って 奈良に行きました」と記し、巨大な鹿の顔の前に立つ写真を公開した。左手にはキャリーバッグ、マフラーを巻いたコート姿