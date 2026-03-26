ガールズグループ・TiiiMOのAyaNonが24日、自身のインスタグラムを更新。大学卒業と大学院へ進学することを報告した。 【写真】キュートな袴姿春からは東大大学院両立っぷりがハンパないAyaNon 「慶應義塾大学法学部法律学科を卒業しました」と麗しい姿の写真投稿したAyaNon。左手に大きな花束、右手には「学位記」と刻まれた証書を持って、淡いピンクにエンジを合わせた袴姿のショットをアップした。