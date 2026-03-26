谷口彰悟がW杯までに求めるレベルアップ日本代表は現地時間3月25日、スコットランド・グラスゴー近郊で、スコットランド代表戦に向けたトレーニングを実施。シント＝トロイデンでプレーするDF谷口彰悟は、同28日のスコットランド、同31日のイングランドとの2連戦に向けた意気込みと、今回の遠征にかける思いを明かした。左足アキレス腱断裂という選手生命を左右する大ケガを乗り越えた谷口は今季、シント=トロイデンで上位争い