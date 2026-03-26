サウジアラビア代表のアウェーユニフォームは、「シュマグ」がモチーフサウジアラビアサッカー連盟は3月23日に北中米ワールドカップ（W杯）で着用するアウェーユニフォームを発表した。今回のユニフォームは、古くから使われている「シュマグ」という男性が着用する布スカーフがモチーフになっている。色は白が基調となり、濃い緑と金色がアクセントとなっている。アディダス社の象徴である肩の3本のストライプ、そして襟元に