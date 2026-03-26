鹿島の林晴己「健斗くんや遼太郎くんなどから『ゴールが見えてからじゃ遅いよ』と」やってきた大きなチャンスをモノにできなかった。それはサッカーだけではなく、何事にもよくあることだ。だが、大事なのはその現実よりも、「なぜモノにできなかったのか」を考えることで大きな気づきを得て、それが飛躍へのきっかけになることもある。J1百年構想リーグ第8節の鹿島アントラーズvsジェフユナイテッド千葉の一戦で、大卒ルーキ