昨年11月に左手骨折で長期離脱を余儀なくされた日本代表は現地時間3月25日、スコットランド・グラスゴー近郊で、スコットランド代表戦に向けたトレーニングを実施。セリエAのパルマでプレーするGK鈴木彩艶は、怪我から復帰した思いと、同28日のスコットランド、同31日のイングランドとの2連戦に向けて意気込みを明かした。左手の握力が「8」まで落ちた。それが4か月前の鈴木彩艶の現実だった。2025年11月8日、セリエAのACミ