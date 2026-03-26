４月スタートの堤真一主演のＴＢＳ系日曜劇場「ＧＩＦＴ」（日曜・午後９時）の挿入歌にＬｉｔｔｌｅＧｌｅｅＭｏｎｓｔｅｒの最新曲「一輪」が決定した。挿入歌に決まった「一輪」は、ドラマの世界観に寄り添うように制作されたバラードナンバー。“人とぶつかりあうこと”、“人と向き合うこと”、“ひとりで生きてるだけじゃ気づけないこと”といった、生きていくうえで全ての人が向き合うことになる人間愛をテーマにし