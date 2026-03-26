２月４日に第１子出産を発表したタレントの岡田結実が、子どもの姿を初公開した。２６日までに自身のインスタグラムを更新し「なんだかんだ初めての赤ちゃんとのツーショット投稿」。赤ちゃんを抱っこしている写真を２枚アップした。「日々ミルクを飲む量が増えていくのに成長を感じながら、ちりつものミルク缶とオムツのお金に驚いてます」と出費に驚がく。そして「可愛い可愛いフェイラーさんからいただいたスタイとジェラ