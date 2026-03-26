漫画家・大暮維人の人気作『灰仭巫覡』&『エア・ギア』のアートPOP UP が、5月15日から書泉ブックタワー（秋葉原）にて開催されることが決定した。【画像】懐かしい！エアギア、天上天下…公開された新イラスト連載終了から14年…いまも根強い『エア・ギア』ファンに感謝を込めて『エア・ギア』原作イラストを多数展示。さらに高精細複製原画をはじめ、アパレル・雑貨など豪華グッズも豊富に用意する。イベントやグッズ