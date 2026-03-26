Netflixは、Netflix映画『シティーハンター2』を2027年に世界独占配信することを発表した。2024年に鈴木亮平主演で大人気漫画を実写した映画の続編で、主人公・冴羽リョウ役は鈴木、相棒でありヒロイン・槇村香役は森田望智、リョウと腐れ縁の麗しき刑事・野上冴子役は木村文乃が続投する。【写真】似合ってる！前作の冴羽リョウを演じる鈴木亮平の実写版ビジュアル本作は、2025年に40周年を迎え、単行本の累計発行部数が5000