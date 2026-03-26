モデルで女優の谷まりあ（30）が26日までに自身のインスタグラムを更新。“春の装い”ショットを公開した。「先日弟の大学の卒業式に参加してきました」と書き出した谷。桜の木の下で桜色の洋服に身を包んだオフショットをアップした。「ありがとうと感謝の声が聞こえたり、もうみんなで授業に一緒に出ることがないのかあと仲間を惜しんでる声が聞こえたり、でも本人たちは次の道へと目を輝かせてキラキラしているように見え