注射が怖い元野犬への、獣医師さんの秀逸すぎるフォローが反響を呼んでいます。話題となっている動画は記事執筆時点で105万回再生を突破し、「連携プレーのなせる技」「うちの子もおねがいしたい」といったコメントが寄せられています。 【動画：注射を打つために病院へやってきた元野犬→緊張していたら、獣医師が…お見事なフォロー】 診察台で緊張…！ TikTokアカウント「rainwolf33」に投稿されたのは、