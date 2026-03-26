船引バイパスが全線開通国道288号の船引バイパスが、2026年3月28日（土）15時に全線開通します。【確かに時短だ…！】国道288号「船引バイパス」の全通ルートを見る（地図と写真）国道288号は、福島県の郡山市から三春町・田村市・大熊町を経由して双葉町に至る全長約85kmの道路です。中通りと浜通りを東西に結び、緊急輸送道路第二次確保路線や「ふくしま復興再生道路」に指定されています。このうち田村市内の船引町春山〜