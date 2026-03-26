３月２５日に発表された北海道内のガソリン平均小売価格は６週ぶりの値下がりとなりましたが、依然高止まりが続いています。２６日から国の石油の備蓄放出も始まりますが、消費者からは不安の声が聞かれました。（長南記者）「札幌市中央区のガソリンスタンドです。レギュラーガソリンの価格は１６７円と表示されています」こちらの店舗ではガソリンを満タンまで給油しない人が増えているといいます。（給油しに来た人）「２