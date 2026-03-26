日本代表のMF伊東純也（ゲンク／ベルギー）は、自然体でワールドカップ前最後の調整試合に臨んでいく構えだ。日本代表は25日、キリンワールドチャレンジ2026 スコットランド代表戦に向け、グラスゴーで練習を行った。同練習後、メディア対応を行った伊東は「今年に入ってケガから復帰して、試合もずっと出ていて、コンディション的にも良くなってきているかなと思っています。また、しっかり結果を出したいなと思います」と