谷口彰悟は昨年10月の日本代表復帰から、好パフォーマンスを維持し続けている。所属するシント・トロイデンは、ベルギーリーグのレギュラーシーズンを3位で終え、これからプレーオフ1へと進む。「本当に嬉しいことですし、素晴らしいこと。そのおかげでこれからもいいレベルの相手とできる（※プレーオフ1は1位〜6位までのチームが進出）のは、ワールドカップに向けてすごくいいことだと思っています」とポジティブな言葉を口に