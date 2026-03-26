ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが２６日、総合司会を務める同局系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に愛媛・西予市から生出演した。この日は月に１度の「出張中継」。安住アナは西予市が城下町として栄えたことなどを紹介した。その上で今回、愛媛からの中継を選んだ理由を「愛媛の中継を盛り上げてくださいました豊福アナウンサーが今日で番組出演最後ということでこの中継コーナー、華々しく楽しく彼女