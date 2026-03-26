BLACKPINKのジェニーが、大胆なファッションで視線を奪った。ジェニーは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。【写真】ジェニー、“目のやり場に困る”大胆衣装公開された写真は、3月22日に開催された「ComplexCon Hong Kong」に出演した際のオフショットだ。写真のジェニーは、クロップド丈のトップスに、黒のレザーショートパンツを着用している。胸元が大きく開いたトップスからは目のやり場に困るグラマラスな